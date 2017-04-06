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Общество

Всемирный день настольного тенниса празднуется сегодня

6 апреля празднуется Всемирный день настольного тенниса, сообщает  calend.ru. Впервые праздник отмечался 6 апреля 2015 года.

Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса (International Table Tennis Federation, ITTF) с целью популяризации данного вида спорта, его продвижение в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. Проведение праздника именно 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта на благо развития мира.

Настольный теннис (известный также как «пинг-понг») появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта (с 1988 года). Это спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда противник не сможет отбить, или не правильно отобьёт, мяч.

По данным ITTF, профессионально настольным теннисом занимаются на всех обитаемых континентах – 218 стран являются членами Федерации (на 2013 год). Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около 4 миллиардов человек. Этот вид спорта очень популярен по всему миру не только в профессиональной спортивной среде, но и у простых обывателей. Будучи очень доступной игрой, настольный теннис привлекает в ряды своих «поклонников» людей разных возрастов, пола, навыков или различных физических кондиций. Все они могут играть вместе, получая от игры много положительных эмоций. Томас Вайкерт, президент ITTF, по поводу учреждения нового праздника сказал, что «главной идеей является вовлечение в спорт как можно большего числа новых участников». А лозунгом Дня провозгласил: «Настольный теннис для всех и везде!».

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