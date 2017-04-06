Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник

08:44, 06 апреля 2017, ПАИ

6 апреля в России отмечают профессиональный праздник работники следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации, сообщает calend.ru.

В настоящее время следственный аппарат МВД — крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая 93% преступлений. Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ. Он обеспечивает функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в сфере расследования преступлений, а также исполнение законодательства РФ об уголовном судопроизводстве.

Следственный департамент МВД России возглавляет органы предварительного следствия в системе Министерства и выполняет функции головного подразделения по организации в системе Министерства расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

Отметим, что с 2014 года, в России отмечается и другой праздник следователей — День сотрудника органов следствия РФ. Дата его празднования установлена на 25 июля.