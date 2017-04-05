Областная библиотека представила календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год

19:34, 05 апреля 2017, ПАИ

На сайте Псковской областной библиотеки в разделе «Информационные ресурсы» размещен календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Издание содержит информацию о памятных датах в политической, военной и культурной жизни России и зарубежных стран, включает в себя юбилейные даты, провозглашенные ООН и Российской Федерацией; содержит сведения о выдающихся деятелях истории, науки, культуры.

Календарь создан на основе сведений, полученных из календарей дат и событий, выпускаемых ТАСС, дополнен информацией из авторитетных энциклопедических, справочных и периодических изданий, а также Интернет-ресурсов. На страницах календаря размещены текстовые гиперссылки.