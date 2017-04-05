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Общество

Областная библиотека представила календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год

На сайте Псковской областной библиотеки в разделе «Информационные ресурсы» размещен календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Издание содержит информацию о памятных датах в политической, военной и культурной жизни России и зарубежных стран, включает в себя юбилейные даты, провозглашенные ООН и Российской Федерацией; содержит сведения о выдающихся деятелях истории, науки, культуры.

Календарь создан на основе сведений, полученных из календарей дат и событий, выпускаемых ТАСС,  дополнен информацией из авторитетных энциклопедических, справочных и периодических изданий, а также Интернет-ресурсов. На страницах календаря размещены текстовые гиперссылки.

Памятные, юбилейные даты, праздники и события каждого месяца приведены в хронологическом порядке по новому стилю, снабжены краткой исторической справкой и иллюстративным материалом.
 
Отдельный пунктом меню выделен «Краеведческий календарь», в котором представлены знаменательные даты Псковского края. Из этого раздела можно узнать, что в 2018 году исполняется: 1115 лет со дня первого упоминания Пскова в летописи и 650 лет первого упоминания псковского пригорода Велье,  180 лет со дня выхода в свет газеты «Псковские губернские ведомости», 160 лет со дня рождения Матвея Кузьмича Кузьмина, повторившего подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны, 185 лет Псковской губернской библиотеке и многие другие события.
 
Отдельные страницы ресурса посвящены профессиональным, православным праздникам и дням воинской славы России. Издание снабжено алфавитным указателем.
 
Ресурс будет полезен учреждениям и организациям при планировании работы на 2018 год.
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