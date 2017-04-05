Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея

19:47, 05 апреля 2017, ПАИ

8 апреля в Пскове состоится очередной, 14-й по счету, «Тотальный диктант». Это ежегодная международная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в 14.00 в зале П. П. Оссовского псковичи могут написать диктант «в окружении прекрасных полотен, создающих особую атмосферу». Текст диктанта прочтет доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой Культурологии и музеологии, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев.

Участники диктанта также смогут посетить выставку, посвящённую Леониду Творогову.

Леонид Творогов (1900 – 1978) – археограф, палеограф, краевед, исследователь псковской письменности, создатель отдела рукописных и редких книг (древлехранилище) Псковского музея-заповедника. В псковском музее работал с 1945 года по 1978 год. В конце 1940-х годов он создал первый в стране «Музей (Кабинет) «Слова о полку Игореве». С 1953 года по 1974 год Творогов – первый заведующий древлехранилищем Псковского музея. Также он опубликовал более 200 работ по истории Пскова и псковской письменности.