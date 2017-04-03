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Политика

Песков назвал похабщиной отфотошопленный снимок Путина

Президент России Владимир Путин достаточно спокойно относится к изображениям, выставляющим его в негативном свете, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Как человека [его] могут задевать [такие изображения], но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимания», — сказал Песков, комментируя публикацию в соцсети снимка, на котором изображен человек, похожий на российского президента, с накрашенными губами и ресницами.

Пресс-секретарь президента признался, что лично не видел материалов. «Но, естественно, в нашем законодательстве есть определенный свод норм, направленных на защиту чести и достоинства гражданина, и в том числе президента. Наверное, нужно руководствоваться этими нормами», — добавил Дмитрий Песков.

Ранее в среду стало известно, что Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов. В перечень также вошел плакат, опубликованный в мае 2014 года пользователем Александром Цветковым во «ВКонтакте».

Ведомство указывает в реестре, что на снимке у человека, «похожего на президента РФ В.В. Путина, накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента». Также указано, что 11 мая 2016 года Центральный районный суд Твери признал материал экстремистским. В списке Минюста фигурируют еще несколько снимков, опубликованных Цветковым, в том числе с солдатами Третьего рейха, высказываниями об иммигрантах и призывами националистического характера.

В России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за распространение экстремистских материалов. В первом случае за производство и распространение таких материалов предусмотрен штраф до трех тысяч или арест на срок до 15 суток.

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