Организаторы опровергли информацию о переносе конкурса «Евровидение» из Киева в Берлин

20:15, 05 апреля 2017, ПАИ

Европейский вещательный союз (EBU) опроверг информацию о переносе конкурса «Евровидение» из Киева в Берлин, сообщает «Российская газета».

Во время разговора с российскими пранкерами гендиректор EBU Ингрид Дельтенре якобы сказала, что столица Украины в последний момент может лишиться права на проведение музыкального конкурса.

«Конкурс Евровидение пройдет в Киеве», - говорится в официальном комментарии EBU. В организации заверили, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы шоу состоялось в Киеве.

При этом на минувшей неделе в EBU не исключали возможности, что организация отстранит Украину от «Евровидения-2017», если ситуация с участием в конкурсе России не разрешится. Как подчеркнула Дельтенре, за 60-летнюю историю международного музыкального конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу.

Напомним, служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну 22 марта. Решение связано с посещением певицей Крыма в 2015 году.