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Общество

Родители предполагаемого смертника в Петербурге опознали сына

Родители 22-летнего уроженца Киргизии, жителя Северной столицы Акбаржона Джалилова, подозреваемого в подрыве бомбы в петербургском метро, опознали сына, сообщается на официальном сайте СК РФ.

«С его родителями проведена процедура опознания. Они подтвердили личность своего сына», - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Свидетельство родителей подтвердило результаты генетической экспертизы, идентифицировавшей ДНК предполагаемого террориста, заложившего взрывное устройство на станции метро «Площадь восстания» и подорвавшегося вместе с бомбой в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

«Следствие тщательно изучает связи и круг общения Джалилова в целях установления информации, имеющей значение для расследования», - добавила Петренко.

Напомним, 3 апреля около 14:30 в тоннеле второй линии петербургского метро взорвалась самодельная бомба.  14 человек погибли, более 60 получили различные травмы. По данным минздрава, 55 человек остаются в больницах, трое - в крайне тяжелом состоянии.

К настоящему моменту удалось установить личности всех погибших. Последняя - Мария Невнержицкая - предварительно опознана, также проведены опознания Юлии Красиковой  и Дмитрия Мазанова.

Следователи продолжают проводить процедуру выдачи тел погибших родственникам.

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