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Общество

Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд

5 апреля сотрудники регионального ГУ МЧС провели профилактический рейд в деревнях Вехно, Кораблёво и Перхово Новоржевского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, гражданам разъяснили требования пожарной безопасности.

В ходе проведения рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 17 человек, распространено 25 листовок по предупреждению пожаров от палов сухой травы.

Особое внимание уделялось информированию населения о требованиях пожарной безопасности, а также о необходимости очистки земельных участков, граничащих с лесами, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

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