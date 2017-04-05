Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд

21:07, 05 апреля 2017, ПАИ

5 апреля сотрудники регионального ГУ МЧС провели профилактический рейд в деревнях Вехно, Кораблёво и Перхово Новоржевского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, гражданам разъяснили требования пожарной безопасности.

В ходе проведения рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 17 человек, распространено 25 листовок по предупреждению пожаров от палов сухой травы.

Особое внимание уделялось информированию населения о требованиях пожарной безопасности, а также о необходимости очистки земельных участков, граничащих с лесами, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.