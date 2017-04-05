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Общество

Российские учёные создали «вечные» нанопломбы

Учёные из НИТУ «МИСиС» и ряда других российских исследовательских центров создали особый наноматериал, который позволяет практически навсегда защитить зубы от кариеса, сообщает телеканал «Звезда».

Группа ученых под руководством Георгия Фролова, доцента НИТУ «МИСиС», провела исследование свойств наночастиц, состоящих из оксидов титана, железа, цинка и еще некоторых металлов.

Опыты показали, что эти частицы даже в малых концентрациях способны убивать бактерии, предотвращая возникновение кариеса, при этом подобная пломба может служить практически вечно.

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