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Экономика

США намерены сократить финансовые вливания в бюджет Украины

США намерены сократить программу помощи Украине, заявила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк на конференции в Atlantic Council. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, этот бюджет США будет меньше, чем предыдущий. «Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше», — сказала Бриджит Бринк.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст подтвердил, что «выделение помощи Украине будет сокращено», но добавил, что это связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.

«У нашего президента бюджет будет не таким раздутым, как прежде, - приводит цитату Бриджит Бринк «Российская газета». - Конечно, последнее слово за Конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет у нас уменьшится по всем статьям. А Госдепартамент и программы внешней помощи - это часть бюджета, подвергающаяся очень серьезным сокращениям».

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