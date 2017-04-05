США намерены сократить финансовые вливания в бюджет Украины

21:47, 05 апреля 2017, ПАИ

США намерены сократить программу помощи Украине, заявила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк на конференции в Atlantic Council. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, этот бюджет США будет меньше, чем предыдущий. «Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше», — сказала Бриджит Бринк.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст подтвердил, что «выделение помощи Украине будет сокращено», но добавил, что это связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.

«У нашего президента бюджет будет не таким раздутым, как прежде, - приводит цитату Бриджит Бринк «Российская газета». - Конечно, последнее слово за Конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет у нас уменьшится по всем статьям. А Госдепартамент и программы внешней помощи - это часть бюджета, подвергающаяся очень серьезным сокращениям».