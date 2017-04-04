В областной школе одарённых детей «Камертон» завершился учебный год

21:51, 05 апреля 2017, ПАИ

В областной школе одарённых детей «Камертон» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова завершился учебный год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Свидетельства об окончании школы получили 23 выпускника, среди которых лауреаты исполнительских конкурсов различного уровня, в том числе и открытого (международного) конкурса юных исполнителей, посвященного М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову.

Школа «Камертон» - музыкальная школа, в которой учатся около 60 музыкально-одаренных учащихся муниципальных детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования детей.

Образовательный процесс в «Камертоне» имеет ряд особенностей. На протяжении трёх сессий, которые проходят во время школьных каникул, учащиеся со своими преподавателями приезжают в Псков и совместно занимаются у ведущих педагогов колледжа. Между сессиями они имеют возможность получения индивидуальных консультаций, мастер-классов, дополнительных занятий.

Из 34-х учреждений дополнительного образования области, реализующих программы художественной направленности, 18 представлены в школе «Камертон». Это ДМШ/ ДШИ города Пскова (ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова, ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского, ДШИ, ДДТ), Великих Лук, Острова, Невеля, Пыталово, Порхова, Пустошки, Опочки, Плюссы, Усвят, Куньи, Псковского района, Струг Красных.

Обучение в «Камертоне» идет по специализированным дополнительным образовательным программам «Инструментальное исполнительство», «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», рассчитанным на 4 года обучения. Для ребят, которые хотят продолжить профессиональное музыкальное образование в колледже, предусмотрен еще один год обучения.

В настоящее время каждый четвёртый студент музыкального отделения колледжа искусств – выпускник школы «Камертон».

По словам заведующей ДМШ «Камертон» Екатерины Ивановой, интерес к школе не иссякает. «Для кого-то «Камертон» - это своеобразный «остров помощи», где высококвалифицированные специалисты колледжа помогают ребятам и их преподавателям решить различные проблемы, для кого-то это «остров знаний», где ученики открывают новые глубины музыкального искусства», - отметила Екатерина Иванова.