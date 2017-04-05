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Общество

Новый мобильный оператор появится в России

Тинькофф Банк построит виртуального оператора сотовой связи на базе сети радиодоступа и инфраструктуры действующего оператора, сообщается на сайте организации.

У нового оператора будет собственный код сети, выделенный диапазон номеров и сим-карты. Компания предложит абонентам собственные тарифы и набор услуг. Банк будет доставлять сим-карты через собственную сеть представителей, которая покрывает всю Россию.

Абонентам нового виртуального сотового оператора сможет стать любой пользователь, в том числе и не клиент банка.

В сообщении отмечается, что запуск виртуального оператора позволит расширить спектр оказываемых услуг. Благодаря этому организация рассчитывает повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Ожидается значительный синергетический эффект для бизнеса организации за счет оптимизации части расходов по обслуживанию клиентов.

 

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