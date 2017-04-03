В Литве остановили вещание ещё одного российского телеканала

23:05, 05 апреля 2017, ПАИ

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила на месяц ограничить приём сигнала российского телеканала «ТВ Центр», сообщает «Sputnik Литва».

Комиссия пришла к выводу, что в эфире телеканала от 27 января прозвучала информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую распространение дезинформации и разжигание ненависти, отмечает ТАСС.

Претензии связаны с программой «В центре событий с Анной Прохоровой». Речь в ней шла о январских событиях 1991 года. Тогда во время политического двоевластия в Вильнюсе погибли 14 человек.

Отметим, что российские телеканалы в Литве могут смотреть только клиенты кабельных сетей и владельцы тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. Ранее под трехмесячным запретом за якобы имевшие место в дискуссионных программах «разжигание розни и пропаганду войны» находился «РТР-Планета».



