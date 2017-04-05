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Культура

О «Михайловских рощах» Паустовского расскажут пушкиногорским школьникам

14 апреля в пушкиногорской районной библиотеке для учащихся 9-11 классов школы-интерната пройдет совместное мероприятие Пушкинского заповедника и учреждения «Михайловские рощи». По следам К. Г. Паустовского. К 125-летию со дня рождения писателя», сообщается на сайте музея.

Школьникам расскажут об очерке Константина Паустовского «Михайловские рощи». Писатель был одним из первых, наиболее известных авторов, обратившихся в своём творчестве к Пушкинскому заповеднику.

«Многогранная тема взаимоотношения человека с окружающей природной средой отражена в творчестве многих писателей и публицистов, но необыкновенно лиричное повествование Паустовского способно затронуть струны души читателей всех возрастов. «Михайловские рощи» — это «дань признательной любви» благословенным пушкинским местам, восхищение великолепием природы и благоговейный трепет от ощущения сопричастности к великому миру поэзии Пушкина», - отметили организаторы мероприятия.

Также сотрудники библиотеки расскажут о биографии Паустовского и познакомят с выставкой его книг.

Отметим. что 31 мая 2017 года исполняется 125 лет со дня рождения Константина Паустовского (1892 – 1968).

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