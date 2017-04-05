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Культура

Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник

20-23 апреля Пушкинский заповедник приглашает принять участие в очередных научно-практических чтениях «Библиотека в усадьбе», сообщается на сайте учреждения.

Тема новых - «Цветы, любовь, деревня, праздность...» Участники чтений продолжат разговор об усадебных библиотеках, как одной из составляющих истории и культуры нашей страны, а также об условиях создания и тематики формирования усадебных библиотек, как места формирования литературного и художественного вкуса, духовной и нравственной культуры, семейных ценностей и традиций.

Специалисты могут принять учасие в обсуждении изданий, раскрывающие характер и круг интересов их владельцев: справочники и словари лекарственных растений; ботанические атласы и справочники; травники и лечебники; практические руководства по ведению сельского хозяйства; сельскохозяйственные календари; практические пособия по изготовлению и созданию различных блюд и домашних настоек; издания о языке цветов; рукописные альбомы, украшенные изображением представителей флоры той или иной местности; гербарии.

Заседания чтений пройдут в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах 21-22 апреля.

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