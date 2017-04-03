Депутатов обяжут уведомлять о публичных встречах с избирателями

23:32, 05 апреля 2017, ПАИ

Госдума в первом чтении приняла законопроект обязывающий депутатов уведомлять органы власти о проведении встреч с избирателями. Делать это необходимо в случае, если встречи будут проходить в формате публичных мероприятий: митингов, шествий и демонстраций, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает, что проведение встреч депутата Госдумы с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Это предполагает подачу уведомления в органы власти. Согласовываться будут время и место проведения акции.

Норма распространится в том числе на депутатов региональных законодательных собраний и муниципальных советов.

Автор документа единоросс Ирина Белых отметила, что в случае собрания с избирателями специально уведомлять власти будет не нужно. По её словам, не будет никаких ограничений на встречи, проводимые в помещениях общественных организаций, политических партий, личных приемных депутатов, а также на дворовых территориях.