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Политика

Депутатов обяжут уведомлять о публичных встречах с избирателями

Госдума в первом чтении приняла законопроект обязывающий депутатов уведомлять органы власти о проведении встреч с избирателями. Делать это необходимо в случае, если встречи будут проходить в формате публичных мероприятий: митингов, шествий и демонстраций, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает, что проведение встреч депутата Госдумы с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Это предполагает подачу уведомления в органы власти. Согласовываться будут время и место проведения акции.

Норма распространится в том числе на депутатов региональных законодательных собраний и муниципальных советов. 

Автор документа единоросс Ирина Белых отметила, что в случае собрания с избирателями специально уведомлять власти будет не нужно. По её словам, не будет никаких ограничений на встречи, проводимые в помещениях общественных организаций, политических партий, личных приемных депутатов, а также на дворовых территориях.

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