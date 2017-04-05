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Экономика

Россельхознадзор: Белоруссия увеличила поставки овощей и фруктов в Россию

В этом году Белоруссия в несколько раз увеличила поставки овощей и экзотических фруктов в Россию, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Об этом пишет РИА Новости.

 

По данным контрольных пунктов ведомства на границе с Белоруссией, поставки продовольственного картофеля выросли в годовом исчислении в 2,6 раза, моркови — в 2,3 раза, капусты — в 3,4 раза, лука — в 15,4 раза.

«Я вам привожу данные, как хорошо у нас работают наши соседи в отличие, получается, от нас. Даже инжир оказался, и грибы шиитаке», — отметил Сергей Данкверт.

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