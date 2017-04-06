В России выросло число патриотических и спортивных НКО

08:11, 06 апреля 2017, ПАИ

За два года в России количество социально ориентированных НКО увеличилось на 23,6%, а число работающих в них добровольцев выросло с 1,3 млн до 2,4 млн человек. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что быстрый рост численности наблюдается среди организаций, занимающихся патриотическим и духовным воспитанием граждан. Гораздо медленнее увеличивается количество НКО, оказывающих социальную поддержку.

По данным Росстата, несколько уменьшилось и число НКО, занимающихся охраной окружающей среды и защитой животных, охраной объектов культурного значения, бесплатных юридических консультаций.

По словам Г. Кареловой, проведенный анализ станет основой для дальнейших оценок и выработки новых мер по включению социально ориентированных НКО в оказание социальных услуг.