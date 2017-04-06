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Экономика

Критерии по бюджетной дисциплине установил для регионов Минфин

Минфин РФ подписал соглашения нового формата со всеми дотационными субъектами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Этими документами региональным властям установлены четкие критерии по бюджетной дисциплине, за невыполнение которых они могут потерять 5% финансирования в следующем году, поясняет источник.

Новый формат межбюджетных отношений обязывает регионы снижать уровень дотационности, повышать налоговые и неналоговые доходы, а также проводить консолидацию бюджета.

Сейчас субъекты РФ нередко имеют очень несбалансированные бюджеты с высоким уровнем госдолга и дефицита, за что приходится расплачиваться федеральному центру, отмечает газета.

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