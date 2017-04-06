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Экономика

Транзит сушёной рыбы из Таиланда приостановили псковские специалисты

На одном из складов временного хранения Псковской области приостановлен выпуск солёно-сушёной рыбной продукции, произведенной в Таиланде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Около 19 тонн продукции (солёно-сушёные тунец и жёлтый полосатик) поступили через многосторонний грузопассажирский автомобильный пункт пропуска Шумилкино Печорского района. Груз следовал в адрес компании, зарегистрированной в Тверской области.

Партия была задержана по причине несоответствия даты выработки, указанной в тайских документах, фактическому числу. Однако 5 апреля специалисты ведомства разрешили транзит этой продукции с проведением лабораторных исследований по показателям безопасности.

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