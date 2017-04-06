Бронеавтомобили «Рысь» поступят в апреле в 76-ю дивизию
До конца апреля в разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск РФ поступит более 40 специальных бронированных боевых машин «Рысь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
После поставки в воинские части колесную боевую технику в кратчайшие сроки планируется ввести в эксплуатацию для последующего использования разведчиками в ходе тактических и специальных занятий.
Как отметили в военном ведомстве, этим типом модернизированных бронемашин, имеющих бронекапсулу для защиты военнослужащих, будут снабжаться соединения, дислоцированные в городах Иваново, Пскове и Новороссийске.