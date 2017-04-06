Бронеавтомобили «Рысь» поступят в апреле в 76-ю дивизию

08:42, 06 апреля 2017, ПАИ

До конца апреля в разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск РФ поступит более 40 специальных бронированных боевых машин «Рысь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

После поставки в воинские части колесную боевую технику в кратчайшие сроки планируется ввести в эксплуатацию для последующего использования разведчиками в ходе тактических и специальных занятий.

Как отметили в военном ведомстве, этим типом модернизированных бронемашин, имеющих бронекапсулу для защиты военнослужащих, будут снабжаться соединения, дислоцированные в городах Иваново, Пскове и Новороссийске.