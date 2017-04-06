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Общество

В этом году 17 жителей Псковской области уже пострадали от укусов клещей

С 1 января по 4 апреля в Псковской области 17 человек обратились в лечебно-профилактические учреждения с укусами клещей, из них 10 - дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

В Пскове и Великих Луках, Новосокольническом, Опочецком, Себежском, Новоржевском, Усвятском районах клещи покусали по одному ребёнку, в Порховском и Пушкиногорском районах выявили по два случая укусов этих насекомых, в том числе три - среди детей. Также от укусов клещей пострадали жители Псковского, Красногородского, Невельского и Плюсского районов.

Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовали трёх клещей, снятых с людей, на наличие вируса энцефалита и одного –  на наличие боррелиоза. Результаты исследований - отрицательные.

Сергей Никифоров подчеркнул, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

В связи с этим он призвал жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики. В частности, собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов). Также следует  наносить на одежду реппеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов.

В лесу стоит чаще осматривать одежду и открытые участки тела на предмет присасывания клещей. Для  отдыха в лесу рекомендуется выбирать сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарников, следует избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей.

По возвращении из леса нужно осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками.

Также Сергей Никифоров призвал псковичей употреблять только кипяченое козье и коровье молоко, поскольку именно через него может произойти заражение. Он напомнил, что болеют клещевым энцефалитом дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Если же укус клеща произошёл, следует обратиться в кабинеты инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23 и улица Школьная, 24 либо в районную поликлинику. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23,  телефон 56-55-63).

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон 66-42-80,  Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00  и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалит стоит 500 рублей, на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз -1 тыс. 100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1 тыс. 59 рублей 60 копеек за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).

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