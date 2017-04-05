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Спорт

Чемпионат по маунтинбайку состоится в Пскове 23 апреля

23 апреля в 12:00 на улице Никольской в деревне Родина Псковского района состоится открытое городское первенство и чемпионат Пскова по маунтинбайку в дисциплине «Олимпийский кросс-кантри» (ХСО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодёжного центра Пскова.

«В этом году трасса соревнований претерпела незначительные изменения, – рассказал заместитель председателя Федерации экстремальных видов спорта Псковской области Алексей Захаренков, – они сделают маршрут более интересным с технической точки зрения».

В целом маршрут останется привычным: участки сухой укатанной дороги, которые пересекают песчаные, скалистые, грязевые и пригородные тропы. На дистанции присутствуют некрутые подъёмы и крутые спуски. По словам организаторов, на длину трассы новшества не повлияют: дистанция увеличится лишь на несколько десятков метров.

Участники соревнований делятся на следующие возрастные категории: «юниоры» (2002 - 1999 годы рождения); «женщины» (1999 год рождения и старше); «мужчины» (1998-1977 годы рождения);  «мастера» (1976 года рождения и старше).

Спортсмены в возрасте до 18 лет к участию допускаются с письменного разрешения и в присутствии родителей или опекунов.

Количество кругов, которое могут проехать участники, ограничивается временем в 60 минут для мужчин и мастеров, 30 минут для девушек и юниоров. Для участия необходимо пройти онлайн регистрацию до полудня 21 апреля или непосредственно на месте проведения гонки. Участие платное. 

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