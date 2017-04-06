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Общество

Артисты псковской группы «Классика» выступили в детском саду №9

5 апреля артисты группы «Классика» выступили в детском саду №9 с новой  музыкальной программой «Из страны Мультиляндии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Героиня программы – девочка Мультяша вместе с маленькими слушателями вспоминают музыку и приключения героев из знаменитых мультфильмов «Маша и Медведь», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Крошка-енот», «Бременские музыканты». Все герои собраны в большой книге, которая помогает не только окунуться в атмосферу каждого мультфильма, но и рассказывает о том, что такое ноты, музыкальные инструменты, жанр песни», - рассказали в пресс-службе.

Участники концерта вместе пели, проходили тесты в картинках, изображали любимых героев. «Дети откликались на просьбы Мультяши и пообещали не забывать любимых героев и знаменитые песни «Из страны Мультиляндии», - добавили в дирекции.

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