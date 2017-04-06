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Экономика

222 миллиона получит Псковская область из госказны на ремонт дорог

Псковская область получит из федерального бюджета 222 млн 797,9 тыс. рублей в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Постановление о распределении межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения опубликовано на сайте Правительства РФ.

Межбюджетные трансферты в размере 10 млрд рублей распределены между бюджетами 49 субъектов Федерации. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Также внесены изменения в Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на указанные цели, в соответствии с ними межбюджетные трансферты могут быть предоставлены тем субъектам, которые не участвуют в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, считают в Правительстве. 

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