Софинансирование в 93% из федерального бюджета получит Псковская область на программу «Развитие образования» в 2017 году

10:18, 06 апреля 2017, ПАИ

Федеральный бюджет обеспечит Псковской области софинансирование в 93% на государственную программу «Развитие образования», ещё 7% предстоит вложить региону самостоятельно. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Опубликованный документ приводит в соответствие параметры финансирования госпрограммы с федеральным бюджетом на 2017 год.

Добавим, что общий объём финансирования госпрограммы для всех регионов в 2013–2020 годах составляет 3 трлн 786,5 млрд рублей, в том числе в 2017 году – 447,8 млрд рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, структура госпрограммы скорректирована с учётом оптимизации наименований основных мероприятий. В частности, в отдельную подпрограмму объединены вопросы развития дополнительного образования детей и реализации молодёжной политики. Общее количество подпрограмм изменилось с пяти до четырёх. В госпрограмму включены Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы и ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы.

Кроме того, в структуру госпрограммы интегрируются приоритетные проекты по направлению стратегического развития «Образование» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий», «Вузы как центры пространства создания инноваций», «Создание современной образовательной среды для школьников»), определённые президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.