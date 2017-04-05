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Происшествия

16 краж произошли в Псковской области за минувшие сутки

5 апреля в органы внутренних дел Псковской области поступили 49 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 17 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 30 преступлений, в том числе 16 краж.

За минувшие сутки в регионе не зарегистрировали ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 407 нарушений Правил дорожного движения.

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