16 краж произошли в Псковской области за минувшие сутки

09:57, 06 апреля 2017, ПАИ

5 апреля в органы внутренних дел Псковской области поступили 49 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 17 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 30 преступлений, в том числе 16 краж.

За минувшие сутки в регионе не зарегистрировали ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 407 нарушений Правил дорожного движения.