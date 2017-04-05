Режиссёр-лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» привезёт в Псков оперу

09:50, 06 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в 17:00 на сцене Псковской областной филармонии камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» исполнит оперу «Не только любовь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Автор Родион Щедрин посвятил эту работу своей жене – Майе Плисецкой. По словам примы русского балета, опера петербургского театра лучшая из всех постановок, которые были созданы за все время существования произведения.

Режиссер-постановщик оперы - народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров. «Александров – один из немногих режиссеров, равно востребованных как в России, так и за рубежом, - отметили в пресс-службе дирекции. - Его постановкам аплодировали зрители США, Италии, Турции, Литвы, Латвии, Беларуси, Казахстана. Он, пожалуй, единственный из российских оперных режиссеров, чьи спектакли шли на самых престижных сценах мира: Арена ди Верона, Метрополитен Опера, театр Ла Скала. Всего же в российских и зарубежных оперных театрах им поставлено более 200 спектаклей».

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» был создан Александровым в 1987 году. Театр сформирован как единый творческий организм с уникальной репертуарной программой. Ее диапазон охватывает музыкальные произведения, созданные в разных жанрах и в разных странах в течение многих веков.

Со временем театр вырос в профессиональный Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», хорошо известный как в России, так и далеко за ее пределами. В 1998 году театр обрел собственную сценическую площадку, ею стал особняк барона фон Дервиза. Художественным руководителем театра со дня его основания и по сей день является Юрий Александров.

Оперу «Не только любовь» театр исполнит в рамках 43-го Фестиваля русской музыки. Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно на сайте и в кассе филармонии, а также в кассе гипермаркета «Империал» на первом этаже.