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Происшествия

Российского контрактника судят за потерю автомата в Сирии

Рядового контрактной службы Артема Хилько, являющегося военнослужащим 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции и ордена Суворова Краснознаменной дивизии, судят за утерю табельного автомата Калашникова во время командировки в Арабскую Республику Сирия, сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, Хилько обвиняется военным следственным отделом СКР по статье 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату).

Газета сообщает, что контрактник и его сослуживцы были задействованы в приемке и сопровождении грузов, поступающих на базу российского ВМФ в Тартус. По данным следствия, рядовой забыл свой автомат Калашникова на ограждении борта грузовика. А когда вспомнил о нем, не смог найти: видимо, оружие подобрал кто-то из местных жителей.

Как пишет «Коммерсантъ», рядовой Хилько признал свою вину. Учитывая особый порядок судопроизводства, ему грозят штраф или арест на полгода, а также необходимость вернуть стоимость утраченного оружия: 15-20 тысяч рублей. 

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