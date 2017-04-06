Ироничные «поэзы» и романтические «грёзофарсы» услышат зрители псковского театра 20 апреля

10:48, 06 апреля 2017, ПАИ

20 апреля в 19:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль покажут к 130-летию поэта Игоря Северянина. Автор и исполнитель - актриса Ирина Смирнова.

«Ирина Смирнова читает ранние стихи Северянина, так мало известного сегодняшнему поколению. Это лирические сонеты, ироничные «поэзы», романтические «грёзофарсы». Поэт знал толк в стихотворной форме и даже создал собственное литературное направление — эгофутуризм», - отметили в пресс-службе.​

Также, в апреле, на малой сцене театра пройдут следующие спектакли:

8 апреля / 18:00

«Цветаева и саксофон»

Музыкально-поэтический спектакль по произведениям Марины Цветаевой.

«Камерная обстановка малой сцены позволит каждому проникнуться поэзией и прочувствовать накал страстей беспокойного духа гениального поэта, восхождение души через боли, радости и потери к высшему смыслу жизни», - подчеркнули в театре.

9 апреля / 18:00

«Пиковая дама»

«Драматическая мистификация в одном действии от молодого режиссера Юрия Печенежского. Зрители увидят игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание», - рассказали в театре.

Премьера постановки состоялась в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля и была признана одним из самых ярких событий форума по версии Федерального телеканала «Культура».

11 апреля / 19:00

«Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим»

«Пьеса Хольгера Шобера. Скупые цифры всех учебников истории – зашифрованные судьбы реальных людей, среди которых есть чьи-то родственники, чьи-то знакомые. Сюжет спектакля разворачивается в наши дни. Экскурсия в мемориал Освенцима оборачивается личной трагедией для современного немецкого школьника Томаса. И для арестовавшего его полицейского Томаша (актер Денис Кугай), по судьбе которого безжалостно проехала машина Третьего Рейх», - сказано в аннотации к спектаклю.

15 апреля / 18:00

«Ионыч»

Постановка по одноимённому произведению Антона Чехова.

«Ионыч» - это не смертельный прыжок, это безопасный, но очень хороший спектакль», - отметили в театре.

19 апреля / 19:00

«Роберто Зукко»

Драма Бернара-Мари Кольтеса. Французский драматург написал пьесу о Роберто Зукко в 1988 году. Впоследствии ее неоднократно ставили на сценах театров в разных странах. Пьеса также легла в основу художественного фильма 2001 года «Роберто Зукко», снятого режиссёром Седриком Каном.

Билеты на спектакли можно приобрести онлайн, а также в кассе театра или в Гипермаркете «Империал» на первом этаже. При предъявлении студенческого или пенсионного удостоверения – любой билет можно купить за 200 рублей.