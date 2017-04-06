В апреле прокурор области встретится с жителями Острова
В апреле прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов примет граждан в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Для встречи с Сергеем Беловым необходимо до 14 апреля обратиться к островскому межрайонному прокурору Сергею Самолетову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдет в Островской межрайонной прокуратуре, расположенной по адресу: город Остров, улица Соляная, дом 2а.