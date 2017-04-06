Версией для слабовидящих потребовала прокуратура оснастить сайт Алольской волости

11:21, 06 апреля 2017, ПАИ

По требованию прокуратуры Пустошкинского района в органах местного самоуправления устранены нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» официальный сайт администрации сельского поселения «Алольская волость» в Интернете не соответствует требованиям ГОСТа. В частности, отсутствовал режим просмотра сайта для слабовидящих. В этой связи прокурор района внёс в адрес главы сельского поселения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, сайт оснащен режимом просмотра для слабовидящих.