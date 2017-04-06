0
11:50
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
09:27
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове
08:44
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
21:07
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
19:47
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея
17:54
455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
17:09
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове
Еще новости
Общество

Версией для слабовидящих потребовала прокуратура оснастить сайт Алольской волости

По требованию прокуратуры Пустошкинского района в органах местного самоуправления устранены нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» официальный сайт администрации сельского поселения «Алольская волость» в Интернете не соответствует требованиям ГОСТа. В частности, отсутствовал режим просмотра сайта для слабовидящих. В этой связи прокурор района внёс в адрес главы сельского поселения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, сайт оснащен режимом просмотра для слабовидящих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
06 апреля 2017
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове
06 апреля 2017
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове 1
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
06 апреля 2017
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
05 апреля 2017
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея
05 апреля 2017
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея
455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
05 апреля 2017
455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове
05 апреля 2017
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове 3
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины
05 апреля 2017
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины 8

Идет загрузка...