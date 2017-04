Минкульт намерен предложить россиянам «скинуться» на памятники

11:42, 06 апреля 2017, ПАИ

Министерство культуры РФ планирует разработать меры, призванные стимулировать добровольные пожертвования граждан на сохранение объектов культурного наследия. В качестве базового примера предлагается использовать опыт Великобритании, где меценаты за небольшой годовой взнос получают право бесплатного доступа в музеи и заповедники. Об этом сообщил в интервью агентству ТАСС замминистра культуры Олег Рыжков.

Он уверен, что создание такой «народной» программы могло бы помочь спасти культурное наследие.

Замминистра сообщил, что в ближайшее время по приглашению ведомства Россию посетит вице-президент британской благотворительной организации National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty (Национальный благотворительный фонд объектов культурного, исторического и природного наследия) Саймон Мюррей для проведения консультаций.

National Trust - одна из крупнейших и старейших некоммерческих организаций в области сохранения и управления наследием. В активе организации - 775 миль побережья, 248 тысяч гектаров земли, более 500 исторических домов, замков, древних монументов и природных заповедников. Взносы в организации небольшие, но в неё состоят 4,5 млн человек. Направив деньги National Trust, благотворитель имеет право посещать бесплатно всё то, что входит в Фонд.

Олег Рыжков отметил, что англичане - единственные в Европе, кому удалось свое наследие сохранять за частные средства. «Саймон Мюррей объясняет успех так: «Мы сделали это модным», - добавил замминистра Олег Рыжков.

Он подчеркнул, что раньше среди культурной интеллигенции России тоже было принято участвовать в движении по сохранению памятников, но сейчас этого нет. «Мы надеемся, что Саймон Мюррей, который сейчас везде нарасхват, придаст импульс для выбора нами правильного направления», - заключил замминистра.