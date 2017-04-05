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Контрафактный алкоголь изъяли псковские полицейские на Завеличье

В Пскове в ходе проверки одного из предприятий торговли на Завеличье сотрудники полиции установили факт продажи спиртного без соответствующей лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Федеральные специальные марки на продукции имели признаки контрафактности. Кроме того, из оборота изъята косметическая спиртосодержащая жидкость. В настоящее время вся продукция направлена на исследование, проводится административное расследование.

Профилактический рейд по торговым точкам провели города сотрудники псковской полиции и прокуратуры. Основное внимание стражей порядка было направлено на выявление правонарушений в сфере реализации алкогольной продукции.

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