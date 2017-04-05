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Мужчина в чёрном разыскивается в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают 51-летнего Олега Кузнецова, который вечером 1 апреля ушел из дома по улице Гастелло и не вернулся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 50 лет, худощавого телосложения, рост 175 сантиметров, лицо прямоугольной формы, бледное.

Был одет в черные куртку, свитер, брюки и кроссовки, на голове – шапка черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Олега Кузнецова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.

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