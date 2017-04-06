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Общество

Российский интернет защитят квантовой криптографией

К 2019 году в России должна появиться технология квантовой криптографии для быстрых каналов связи и необходимая для этого техника. Как сообщает газета «Известия», грант на соответствующую разработку Министерства образования и науки в размере 140 млн рублей получили московская фирма «Инфотекс» и МГУ.

Исполнители должны создать квантово-криптографическую систему защиты данных, передаваемых по открытым каналам связи со скоростью 10 Гбит/сек. Такую систему считают более защищенной, чем любой ныне существующий алгоритм. При любой попытке злоумышленника перехватить информацию, это обнаружат все участники сеанса связи.

В пресс-службе ОАО «Инфотекс» рассказали, что работа над элементами системы уже ведется, а испытания прототипа планируются в 2018 году. Ее можно будет использовать для защиты трафика между центрами обработки данных (ЦОД).

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Сергей Кулик отметил, что создаваемая система предназначена для шифрования больших потоков информации. По его словам, в МГУ работа ведется сразу над несколькими протоколами шифрования.

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