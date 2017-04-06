53 рабочих места легализованы в Дедовичском районе

12:29, 06 апреля 2017, ПАИ

В 2016 году в Дедовичском районе были легализованы 53 рабочих места, в том числе 21 - у предпринимателей-работодателей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Псковской области, такая информация прозвучала на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

В работе группы приняли участие прокурор района Владимир Скобцов, первый заместитель главы администрации Дедовичского района Алексей Шуринов, начальник МО МВД России «Дедовичский» Александр Семенов, начальник УПФР в Дедовичском районе Светлана Павлова, начальник районного отделения Центра занятости Лариса Гром.

Участники встречи рассмотрели вопросы выявления организаций, имеющих задолженность по заработной плате, обсуждения результатов проверки организаций, выплачивающих зарплату ниже МРОТ, а также погашения задолженности по заработной плате на начало января 2017 года.

Также на комиссии заслушали председателя СПК «Луч» Дмитрия Яковлева. Хозяйство, в котором трудится 29 человек, имеет задолженность по зарплате и налогам. Председатель СПК пообещал погасить все долги в ближайшее время.

Начальник УПФР в Дедовичском районе Светлана Павлова осветила вопросы предоставления ежемесячной отчетности в ПФР, а также последствий, которые влекут за собой неофициальные трудовые отношения. Она отметила, что официальное трудоустройство и «белая» заработная плата – важные факторы, влияющие на размер будущей пенсии. Если же при оплате труда применяются «серые схемы», то страховые взносы на пополнение пенсионного счета работника или не поступают совсем, или поступают в минимальном размере. При этом начальник Управления ПФР отметила, что проверить добросовестность своего работодателя можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета. Наиболее удобный способ проверить свой пенсионный счет – через личный кабинет гражданина на сайте ПФР.