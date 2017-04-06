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15 палов травы произошли в Псковской области 5 апреля

15 палов травы на площади 15,09 га произошли в Псковской области 5 апреля. Как стало известно Псковскому агентству информации, 4 возгорания зафиксировали в Великолукском районе, по 2 – в Струнах Красных и Невеле, по 1 – в Бежаницах, Красногородске, Новоржеве, Опочке, Острове, Плюссе и Кунье.

Всего с начала периода в регионе выявлены 68 палов сухой растительности на площади 58,84 га, за аналогичный период 2016 года были зарегистрированы 87 возгораний на территории 123,03 га.

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