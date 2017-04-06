Радиоактивную посылку перехватили на границе сотрудники Почты России и таможенники

14:37, 06 апреля 2017, ПАИ

Радиоактивную посылку перехватили на границе сотрудники Почты России и Федеральной таможенной службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Почты России.

Специалисты межрегионального логистического центра «Внуково» совместно с сотрудниками таможни в одной из посылок зафиксировали гамма-излучение, в десятки раз превышающее предельно допустимый радиационный фон. Источником опасного излучения оказалось одно из почтовых отправлений, которое незамедлительно изолировали от остального багажа и поместили в защитный контейнер.

Прибывшие на место сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями Московской таможни и специалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку и обнаружили в ней авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом. Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию в специализированное учреждение.

Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы.