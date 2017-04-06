Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»

11:50, 06 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 6 апреля, стартовал прием заявок на участие в семейном празднике «Маленький чемпион», который проводит редакция газеты «Комсомольская правда. Псков». Купон на участие опубликован в свежем номере еженедельника, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«Этот билетик нужен для тех, кто хочет, чтобы его ребёнок вышел на старт 10-метрового забега в ползунках», - отметили в редакции.

Купон можно принести в редакцию «Комсомольской правды» по адресу: Псков, улица Пароменская, дом 21/33, кабинет 27. Там же можно будет и оплатить взнос. Оплата принимается только наличными. Редакция работает по будням с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Кроме того, можно сфотографировать или отсканировать бланк и отправить его на почту info@pskovkp.ru. В теме письма необходимо указать «Маленький чемпион_фамилия ребенка». В ответном письме будут высланы реквизиты для оплаты взноса. Списки участников формируются по факту оплаты.

Праздник пройдёт в 12-й раз подряд. На этот раз юных спортсменов и их родителей ждут в УСК «Олимп».