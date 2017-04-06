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Гости обокрали жителя Великих Лук после застолья

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили двух жителей Куньинского района, подозреваемых в совершении квартирной кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь с 4 на 5 апреля из дома по улице Чкалова после совместного распития спиртного гости украли у 42-летнего хозяина квартиры два мобильных телефона и деньги. Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемых, ими оказались безработные, судимые 36-летняя женщина и 28-летний мужчина из Куньинского района.

Часть похищенного  изъята. По данному факту проводится проверка.

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