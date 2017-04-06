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Политика

8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»

8 апреля в 11:00 и 13:00 в Псковском педагогическом комплексе (Псков, улица Байкова, 6) в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу пройдут первые дебаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Дебатная площадка будет проводиться среди кандидатов в Псковскую городскую Думу по округу № 10. В 11:00 участники мероприятия поговорят об инфраструктуре и ЖКХ, в 13:00 - об экологии и защите окружающей среды.

9 апреля дебаты пройдут в Лицее экономики и основ предпринимательства на улице Юбилейной, 67а. Они также пройдут в два этапа - в 11:00 и в 13:00. Дебатная площадка будет проводиться среди кандидатов в Псковскую городскую Думу по округу № 7. Темы, выбранные для обсуждения: поддержка социально-незащищённых слоёв населения и экология и защита окружающей среды.

Предполагается, что участники дебатной площадки и присутствующие на ней жители избирательного округа дадут свои комментарии.

Отметим, что о своём желании принять участие в предварительном голосовании заявили уже 58 человек. День предварительного голосования «Единой России» в Пскове назначен на 28 мая.

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