4
16:09
Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти
13:28
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
12:28
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
11:20
У стен Псковского кремля почтут память погибших при теракте в Петербурге
00:30
Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт» в Петербурге (ВИДЕО)
19:47
Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
15:01
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Мужчина спрыгнул с моста Александра Невского в Пскове

5 апреля в Пскове мужчина спрыгнул в реку Великую с моста Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Спасателей вызвали находившиеся поблизости рыбаки. «У одного из них была лодка, они подплыли к мужчине, достали из воды и доставили его на берег.  На момент прибытия спасателей пострадавший был на берегу», - уточнили в МЧС. Мужчину передали Скорой помощи.

Цель прыжка - непонятна, добавили в управлении. 

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти
05 апреля 2017
Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
05 апреля 2017
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
04 апреля 2017
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
У стен Псковского кремля почтут память погибших при теракте в Петербурге
04 апреля 2017
У стен Псковского кремля почтут память погибших при теракте в Петербурге
Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт» в Петербурге (ВИДЕО)
04 апреля 2017
Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт» в Петербурге (ВИДЕО)
Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
03 апреля 2017
Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)
03 апреля 2017
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО) 2
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 3

Идет загрузка...