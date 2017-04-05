Мужчина спрыгнул с моста Александра Невского в Пскове

11:24, 06 апреля 2017, ПАИ

5 апреля в Пскове мужчина спрыгнул в реку Великую с моста Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Спасателей вызвали находившиеся поблизости рыбаки. «У одного из них была лодка, они подплыли к мужчине, достали из воды и доставили его на берег. На момент прибытия спасателей пострадавший был на берегу», - уточнили в МЧС. Мужчину передали Скорой помощи.

Цель прыжка - непонятна, добавили в управлении.