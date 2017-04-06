На 40% сократилось количество вакансий на рынке труда Псковской области

15:44, 06 апреля 2017, ПАИ

Количество вакансий на рынке труда Псковской области по сравнению с мартом прошлого года сократилось на 40%, сообщили Псковскому агентству информации в службе исследований компании HeadHunter.

«Однако нужно принять во внимание сразу несколько важных факторов, - обращают внимание эксперты. - В 2016 году мы наблюдали высокие темпы роста вакансий, поскольку они сравнивались с негативными показателями 2015 года. В кризисный год число предложений от работодателей снижалось по всей стране, а в 2016-м произошел «отскок» к более-менее стабильной ситуации на рынке труда. В 2017 году эффект низкой базы нивелируется, и рост количества вакансий в текущем году замедляется. Так же многие компании избежали массовых сокращений персонала в 2016 году, а вместе с ними – и последующего набора сотрудников в 2017-м».

В исследовании отмечается, что вход резюме в марте нынешнего года снизился на 3% по отношению к марту 2016 года. Несмотря на подобную динамику вакансий и резюме, показатель конкуренции плавно рос с начала квартала и в марте достиг оптимального уровня. В регионе сложился умеренный уровень конкуренции, когда в среднем на одно вакантное место в Псковской области претендуют 5 человек.

В топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли: «Продажи» (41% от общего количества вакансий в регионе), «Банки, инвестиции и лизинг» (16%), «Начало карьеры, студенты» (15%), «Производство» (11%) и «IT, телеком» (10%).

Если сравнивать март прошлого года с мартом текущего относительно роста предложений о работе в отдельных проф. областях, то наибольший прирост вакансий в регионе отмечен в сферах «Закупки», «Инсталляция и сервис», «Страхование» и «Медицина, фармацевтика». В этих отраслях работодатели стали активнее размещать вакансии.

Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в марте в Псковской области осталась на уровне прошлого месяца и составила 30 тысяч рублей. При этом уровень ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме, оказался ниже предложения и составил 25 тысяч рублей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в Псковской области в начале апреля – «Специалист по охране труда» с зарплатой от 65 тысяч рублей.