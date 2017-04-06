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Общество

Контрольное управление проверило работу Медиахолдинга Псковской области

Контрольное управление администрации Псковской области провело проверку законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Государственного предприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области». Результаты проверки опубликованы на официальном сайте региона.

В документе говорится, что в ходе проверки за 2015 год и 9 месяцев 2016 года выявлены нарушения на сумму 13 миллионов 622,6 тысяч рублей. Однако, как пояснила Псковскому агентству информации председатель контрольного управления области Татьяна Смирнова, речь идет о «техническом моменте, который не повлиял на финансово-хозяйственную деятельность»: «Это не значит, что 13 миллионов направлены нецелевым образом или использованы неэффективно, что преследуется административно, уголовно или дисциплинарно».

Татьяна Смирнова

По ее словам, предмет нарушений - это «неправильное ведение первичных бухгалтерских документов, которое отразилось в годовом бухгалтерском балансе, который направляется учредителю для проверки». «В ходе проверки мы указали суть нарушений. И баланс предприятия за 2016 год был подготовлен и оформлен уже надлежащим образом», - добавила Татьяна Смирнова.

«Я считаю, что мы методологическую, предупредительную функцию контроля исполнили. Это единственная на моей памяти проверка, по результатам которой мы не оформили ни одного представления ни в адрес госпредприятия, ни в адрес учредителя, как мы это обычно делаем», - резюмировала председатель контрольного управления. 

«Все нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены, у контрольного управления администрации области претензий к Медиахолдингу нет», - подчеркнула Татьяна Смирнова. 

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