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Общество

Ещё одно взрывное устройство обнаружили в Петербурге

Утром 6 апреля в Санкт-Петербурге обнаружили ещё одно взрывное устройство. На этот раз его нашли в квартире жилого дома в Товарищеском проспекте, пишет портал «Фонтанка» со ссылкой на главу Невского района Константина Серова.

По словам жильцов дома, внимание правоохранителей привлекла квартира на 8 этаже, которая сдавалась внаём. Жителей дома полицейские эвакуировали и разместили в соседнем детском саду.

По словам Константина Серова, взрывоопасный предмет был обезврежен, и люди вернулись в свои квартиры. Полиция задержала троих подозреваемых.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек и более 50 были ранены. В тот же день станции «Площадь Восстания» было обнаружено ещё одно взрывное устройство,  замаскированное под огнетушитель.

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