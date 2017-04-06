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Общество

Отстающим школам Псковской области окажут поддержку

Школам Псковской области, показывающим слабые результаты, окажут поддержку. Реализация соответствующей программы начнётся в 2018 году. Как сообщил начальник Управления образования региона Александр Седунов 6 апреля на коллегии ведомства, на эти цели предусмотрены федеральные средства, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов также рассказал, что в 2016 году по результатам Единого государственного экзамена в области «стало чуть больше 100-балльников». В связи с этим он предположил, что качество заданий стало «немного другим». По его словам, уменьшилось и количество учащихся, которые не получили аттестаты за 9 класс. В 2016 таких выпускников было 39, в 2015-м - 60.

Начальник Управления отметил, что семь из 14 районных олимпиад не проводились в Порховском районе, также среди аутсайдеров назван Куньинский район. Александр Седунов подчеркнул, что такая ситуация недопустима. Также он обратил внимание на качество профильного обучения в ряде школ и гимназий. По его словам, судя по результатам школьников, оно «нуждается в корректировке».

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