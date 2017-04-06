Финансирование системы образования в Псковской области увеличено

12:00, 06 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области увеличилось финансирование системы образования. Об этом сообщил начальник Управления образования региона Александр Седунов на итоговой коллегии 6 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, в 2015 году в сферу образования направили 6 млрд 700 тыс. рублей, в 2016 – 7 млрд 500 млн, в 2017 – 7 млрд 553 млн рублей. «Это и заработная плата, и содержание сети, и государственные и муниципальные задания в системе образования», - уточнил Александр Седунов.

По его словам, в 2016 году система образования не претерпела существенных изменений. Он напомнил, что в 2015 прошла реорганизация учреждений области, с учетом мнения общественности.

Также Александр Седунов рассказал, что в 2016 году впервые прошли комплексные проверки во всех районах, по итогам которых в муниципалитеты были направлены. Он отметил, что не весь фонд оплаты труда оказался распределён в полном объеме, выявлены определенные остатки на счетах учреждений образования. В ряде муниципалитетов остаток не распределили даже по школам, хотя, по мнению начальника Управления образования области, он мог быть направлен на повышение зарплат педагогам.

В ходе доклада Александр Седунов упомянул об объедении всех субвенций — финансировании школьного, дошкольного, дополнительного образования. По его словам, этот заработавший в ноябре 2016 года механизм направлен на то, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в каждом учебном заведении.

Кроме того, он сказал, что Управление образования предложит администрации области и Псковскому областному Собранию депутатов с 1 сентября скорректировать норматив, учитывая объем школьников в одном юрлице. Новые нормативы предполагается ввести для сельской местности, города и поселений город типа.

Далее Александр Седунов сообщил, что на дошкольное образование в 2016 году были направлены 726 млн рублей из федеральной казны, более 340 млн рублей - из областного и муниципальных бюджетов. Это позволило ликвидировать очереди в детские сады среди детей от 3 до 7 лет. Задачей на 2017 год она назвал обеспечение доступности дошкольных учреждений для детей до 3 лет, при этом в сельской местности, по его словам, по этой категории наблюдается профицит мест в детских садах.