0
11:50
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
09:27
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове
08:44
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
21:07
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
19:47
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея
17:54
455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
17:09
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове
Еще новости
Общество

Финансирование системы образования в Псковской области увеличено

В Псковской области увеличилось финансирование системы образования. Об этом сообщил начальник Управления образования региона Александр Седунов на итоговой коллегии 6 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, в 2015 году в сферу образования направили 6 млрд 700 тыс. рублей,  в 2016 – 7 млрд 500 млн, в 2017 – 7 млрд 553 млн рублей. «Это и заработная плата, и содержание сети, и государственные и муниципальные задания в системе образования», - уточнил Александр Седунов.

По его словам, в 2016 году система образования не претерпела существенных изменений. Он напомнил, что в 2015 прошла реорганизация учреждений области, с учетом мнения общественности.

Также Александр Седунов рассказал, что в 2016 году впервые прошли комплексные проверки во всех районах, по итогам которых в муниципалитеты были направлены. Он отметил, что не весь фонд оплаты труда оказался распределён в полном объеме, выявлены определенные остатки на счетах учреждений образования. В ряде муниципалитетов остаток не распределили даже по школам, хотя, по мнению начальника Управления образования области, он мог быть направлен на повышение зарплат педагогам.

В ходе доклада Александр Седунов упомянул об объедении всех субвенций — финансировании школьного, дошкольного, дополнительного образования. По его словам, этот заработавший в ноябре 2016 года механизм направлен на то, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в каждом учебном заведении.

Кроме того, он сказал, что Управление образования предложит администрации области и Псковскому областному Собранию депутатов с 1 сентября скорректировать норматив, учитывая объем школьников в одном юрлице. Новые нормативы предполагается ввести для сельской местности, города и поселений город типа.

Далее Александр Седунов сообщил, что на дошкольное образование в 2016 году были направлены 726 млн рублей из федеральной казны, более 340 млн рублей -  из областного и муниципальных бюджетов. Это позволило ликвидировать очереди в детские сады среди детей от 3 до 7 лет. Задачей на 2017 год она назвал обеспечение доступности дошкольных учреждений для детей до 3 лет, при этом в сельской местности, по его словам, по этой категории наблюдается профицит мест в детских садах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
06 апреля 2017
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове
06 апреля 2017
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове 1
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
06 апреля 2017
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
05 апреля 2017
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея
05 апреля 2017
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея
455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
05 апреля 2017
455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове
05 апреля 2017
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове 3
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины
05 апреля 2017
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины 8

Идет загрузка...