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Последствия 15 ДТП помогали ликвидировать сотрудники псковского МЧС на минувшей неделе

С 30 марта по 5 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 2 человека погибли 2 человек и 11 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В двух случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Также за указанный период были деблокированы пострадавший и погибший. «При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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