Активисты ОНФ оценили дорожную безопасность на Гдовском шоссе после ямочного ремонта

17:34, 06 апреля 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели выездную проверку условий дорожной безопасности на участке Гдовского шоссе в Псковском районе. В рейде приняли участие представители государственной бюджетной организации, осуществляющей ямочный ремонт на данном участке дороги и других проблемных отрезках дорожного покрытия от 3,4 км до 56-го км трассы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Указанный участок дороги между деревнями Струково и Богданово был отмечен на интерактивной карте «убитых» дорог как проблемный. Представители дорожной организации сообщили, что ямочный ремонт начался 20 марта и продолжается в настоящее время.

«На участке дороги мы увидели, что большие ямы заделаны, однако дорожное покрытие имеет глубокую колейность, многочисленные трещины асфальтового покрытия, поэтому подобный вид ремонтных работ носит временный характер. Дорожное покрытие изношено, ехать по нему с разрешенной скоростью 90 км\ч небезопасно. Даже опытный водитель может попасть в ДТП», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Олег Мыслевич.

Интенсивность движения по данному направлению достаточно высокая, по этой дороге проходит и туристический маршрут к Спасо-Елизаровскому монастырю.

Общественники отметили, что дороге необходим капитальный ремонт. «Ямочным ремонтом проблему безопасности на данном участке не решить. Мы видим, что дорожное полотно уже износилось. Если этот участок не поставить в план капитального ремонта, то покрытие вскоре превратится в сплошную лоскутную поверхность. На такой дороге водитель сосредоточен на том, как объехать трещины и ямы, и его внимание к другим участникам дорожного движения ослаблено, тем самым создаются предпосылки для ДТП», – отметил Олег Мыслевич.

По итогам проверки общественники направили обращение на имя руководителя госкомитета области по транспорту и главы Псковского района о необходимости включения данного участка в план на проведение капитального ремонта дорожного полотна.

Жители Псковской области нанесли на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» уже 225 проблемных участков. Больше всего «убитых» дорог отмечено в областном центре – 154 проблемных участков, в городе Великие Луки отмечено 28. «Будем добиваться, чтобы проблемные дороги, победившие в рейтинге, были отремонтированы в 2017 и 2018 годах», – заключил Олег Мыслевич.